داود حسين يعلن عن مفاجأة لمحبيه في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الكويتي داود حسين، عن مشاركته في موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، من خلال إحدى المسرحيات، التي تجمعه بالفنان حسن البلام، و ستكون تحت رعاية معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

ونوه “داود” بأنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسرحية الجديدة في وقت قريب.

وشارك الفنان دواد حسين، متابعيه مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، ظهر من خلاله برفقة معالي المستشار تركي آل الشيخ، وعلق قائلاً: “عودة للمسرح، في ختام موسم الرياض مع جولة للمسرحية في المملكة الحبيبة، برعاية أخويا من سعادة المستشار تركي آل الشيخ، وبمشاركة أخويا النجم حسن البلام، واسم المسرحية وبقية النجوم المشاركين.. كل شي بوقته حلو، الله يوفق الجميع ويوفقنا”.

وعرض مؤخراً للفنان داود حسين مسلسل “النكران” الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، ودارت أحداثه حول أبناء رجل الأعمال يوسف العراب، الذين قرروا الحصول على حصصهم من الميراث ورسم طريقهم بأنفسهم، وذلك احتجاجاً على أعمال والدهم الخيرية، وتتوالى الأحداث لتكشف عن تغيرات جذرية في مسارات حياة جميع أفراد هذه العائلة.

ويضم المسلسل عدداً من النجوم بجانب الفنان داود حسين، منهم محمد أشكناني، باسمة حمادة، علي جمعة، عبير الجندي، منصور الفيلي، والعمل من إخراج خالد جمال وتأليف محمد جمال.