بعد نقله المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد العوضي (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يخضع الفنان أحمد العوضي، للفحص والملاحظة في إحدى المستشفيات بعد نقله لها منذ 3 أيام.

مصدر مقرب من الفنان أحمد العوضي في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "الفنان يخضع بالفعل للفحص والملاحظة بعد نقله المستشفى منذ 3 أيام إثر شعوره باجهاد وضيق بالتنفس وتعب، إذ لم يخضع لراحة كافية بعد فيلم (الإسكندراني)، وجولات عرضه، ودخل مباشرة تصوير (حق عرب) المسلسل الذي يقوم ببطولته".

وأضاف: "الفنان أحمد العوضي هو من طلب التكتم على خبر تواجده بالمستشفى، وبالفعل تم منع الزيارات عنه".

السيناريست محمود حمدان "مؤلف مسلسل حق عرب"، كان قد كشف عن نقل أحمد العوضي إلى المستشفى، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته"، قبل أن يقوم بحذف المنشور في وقت لاحق.

يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أعلنا رسميا الأسبوع الماضي، عن طلاقهما بعد زواج دام لـ 5 سنوات.