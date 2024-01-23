تامر حسني يكشف موعد طرح أحدث أغانيه " معلش" اليوم

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري تامر حسني في منشور له عبر حسابه الرسمي كاتباً : " انتظروا أغنيه ((معلش)) مع صديقي الفنان زاب ثروت الساعه ٧ مساءً ان شاء الله علي جميع منصات الاستماع ، و شاهدوا الكليب على اليوتيوب" .
وكان تامر حسني قد كشف عن مقطع من الأغنية المنتظرة مرفقاً بلقطات من كواليس تسجيليها في الإستوديو وعلّق قائلاً: “أغنية ((معلش)) مع صديقي الفنان المتميز زاب ثروت”.
وأضاف: “من أصدق المواضيع اللي غنيتها وكلامها هيمس كل الناس، استنوا الأغنية ان شاء الله يوم 23 يناير علي جميع المنصات”.
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