تفاصيل انتهاء أزمة أغنية فيلم "الإسكندراني" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

شهدت أزمة أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" التي يقدمها المطرب محمد شاهين في فيلم "الإسكندراني" تطورات جديدة بعد الاتهامات التي طاردت صناعها بسرقة كلماتها، وقبل أن يقوم المخرج خالد يوسف بتأجيل طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب.

المطرب الشاب محمود يوسف، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "الأغنية الدعائية لفيلم الاسكندراني أنا مغنيها وملحنها من 10 سنين - الفكرة والكلام متاخد بالنص..الأغنية دي من أهم الأغاني الي عملتها. غنيتها في لقاءات تلفزيونية كتير مش عارف المفروض اكلم مين او حقي فيها اخده ازاي. الأغنية بتاعتي واستمعت من أفراد العمل المسروق وانتهت مرة تانية وتم إصدارها دعاية للفيلم".

وتابع: "الأغنية الخاصة بي من كلمات محمد ابراهيم وغنائي ولحني، وتوزيع محمد سامي 2014".

الشاعر رامي جمال الدين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" رد على الإتهام بالسرقة، قائلا: "عقدت مؤخرا جلسة مع الشاعر محمد إبراهيم، وأوضحت له سوء التفاهم الذي نتج عن استخدامي كلمات (أنا الفيلم اللي مات بطله، أنا الفنان اللي مش مشهور، أنا مسرح ملوش جمهور) بعد أن وجدتها بالصدفة على صفحات عديدة في مواقع التواصل، ولم اعرف بوجود أغنيبة بها نفس الكلمات، أو أنجح في الوصول إلى المؤلف الأصلى للسطرين".

وتابع: "وأكدت له أني كأي شاعر صادف إيفيه متداول ، أو جملة يرددها الناس، أو من فيلم ما، ويتفاعل معها كتبت بأسلوبي وطريقتي أغنية، ولم أستخدم إلا سطرين فقط من الأربعة ، وهم ( انا الفيلم اللي مات بطله، انا مسرح ملوش جمهور) و الشاعر محمد إبراهيم، مشكورا تفهم الموقف تماما، وتم الإتفاق معه على وضع إسمه إلى جانب إسمي كمؤلفين للآغنية عند طرحها في المنصات وصفحات ومواقع التواصل، وذلك بموافقة المخرج الكبير خالد يوسف".

وعن موقف المطرب محمود يوسف الذي أثار الآزمة، قال الشاعر رامي جمال الدين: "الشاعر محمد إبراهيم، أكد لي أنه صاحب الحق الوحيد في الكلمات التي ضمته الأغنية، خاصة إنه لم يوقع أصلا تنازلا عن الكلمات لهذا المطرب".

المخرج خالد يوسف، طرح عبر موقع يوتيوب من فيلم "الإسكندراني" أغاني "اللى جاي بتاعنا"التي يقدمها المطرب مصطفى حجاج، ومؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، وهي من كلمات الشاعرة منة عدلي القيعي، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وطرح أيضا، أغنية "أنا وابني" التي يقدمها المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في فيلم "الإسكندراني" وهي من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت، وألحان شريف حمدان وتوزيع طه الحكيم.

وقرر المخرج، تأجيل طرح أغنية "أنا الفيلم اللي مات بطله" التي يقدمها المطرب محمد شاهين، بعد الجدل المثار حول لحنها وكلماتها، وتوجيه مطربا يدعى محمود يوسف، عبر مواقع التواصل، اتهامات لكل من الملحن عصام كاريكا والشاعر رامي جمال الدين ( صناع أغنية فيلم الإسكندراني)، بدعوى التعدي على أغنية سبق له تقديمها منذ سنوات.



فيلم "الإسكندراني"من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة أحمد العوضي، وزينة، وحسين فهمي، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، وعصام السقا، ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، موسيقى تصويرية يحيى الموجي، وإخراج خالد يوسف.