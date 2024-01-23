تامر حسني يتعاون مع زاب ثروت في أغنية "معلش".. وطرحها الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان تامر حسني، لأحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "معلش" التي يتعاون فيها مع مغني الراب زاب ثروت.

وكتب تامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "انتظروا أغنية معلش مع صديقي الفنان زاب ثروت الساعة 7 مساءا إن شاء الله على جميع منصات، وشاهدوا الكليب على اليوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع معاذ، وماستر علي فتح الله، ومهندس صوت جلال فهمي.

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