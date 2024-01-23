حسن يوسف يتصدر تريند جوجل بعد تصريحاته عن اعتزاله الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال الجيوشي:

تصدر الفنان حسن يوسف مؤشر البحث جوجل عقب مداخلة هاتفية له في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2

وتحدث الفنان الكبير عن أسباب إعتزاله ووفاة ابنه عبد الله غرقا منذ قرابة 6 أشهر، وذلك في أول مداخلة هاتفيه له عقب رحيل ابنه.

وقال حسن يوسف إنه قدم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة" وبعدها مسلسل "الإمام المراغي"، وبعد وفاة ابنه لا يجد أن تقديمه لتلك الشخصيات لها فائدة.

وتابع حسن يوسف: "بعد وفاة ابني عبد الله، شوفت أن التمثيل ملوش لازمة.. وبشكر كل الجمهور على تعاطفهم معايا وعلى مشاركتهم في حزني على فقد ابني ولحد دلوقتي بتيجي تعازي كتيرة".

وأشار حسن يوسف، إلى أنه يقضي وقته الحالي في القرآة ولو في حالة عرض عليه أعمال فنية لو كان الدور مناسب ومكتوب بشكل جيد والأجر الذي سيتقاضية مناسب له، وقتها سوف يفكر في الموضوع، لكن لو غير ذلك فليس هناك نية للعودة.