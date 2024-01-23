دينا الوديدي: استغرقت 3 سنوات بتحضير ألبوم "بينا".. وأغنية "بندهلك" تعبر عني

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت الفنانة دينا الوديدي من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد "بينا"، والمقرر ظهور أولى أغانيه "بندهلك"، مساء الجمعة المقبل.



وتمهد الوديدي للألبوم عبر إطلاق أغنية "بندهلك" بشكل فيديو كليب مصور، تجسد خلالها شعور انتظار الأمل والعطش لمشاعر الراحة والحب والأمان وسط مرحلة صعبة نعيشها.

دينا الوديدي



بشائر ألبوم دينا الوديدي الجديد

وتعد أغنية "بندهلك" أولى بشائر ألبوم دينا الجديد "بينا" الذي يضم في جعبته 7 أغنيات، تخوض خلاله تجربة "الميوزيك بروديوسر" بتلحين وإنتاج كافة أغانيه بنفسها، ويضم أغنيات "شتا" و"الأيام".

وتم تصوير الكليب أغنية "بندهلك" في بلجيكا مع المخرجة المصرية منة الديابي، وتتغنى خلالها دينا بكلمات الشاعر حسن فريد طرابية.

دينا الوديدي



طرح أغنية من الألبوم كل شهر

وتخوض دينا الوديدي تجربة تسويقية مختلفة خلال أغنيات الألبوم، حيث انوي إطلاق أغنية منفردة جديدة كل شهر، بداية من الأغنية الرئيسية "بندهلك" التي تظهر للنور 26 يناير بشكل فيديو كليب.



وقالت دينا الوديدي: "استغرقت ثلاث سنوات في تحضير ألبوم بينا، ويعد تجربة كهمة جدا بالنسبة لي لإني قمت بنفسي بكل عمليات البرودكشن للموسيقى وأعيد فيه اكتشاف نفسي، وأغنية بندهلك تحمل حالة خاصة جدا وتعبر عني".

دينا الوديدي



ويعقب ألبوم "بينا" بعد أقل من عام من ظهور آخر ألبومات دينا "خمس فصول" الذي ضم في جعبته خمس أغنيات، منها "بلالين" و"المجد"، حملت كل منها حكاية مختلفة لكنها مرتبطة بحالة الألبوم العامة التي تجسد المشاعر الإنسانية بين السعادة والاستسلام والامتنان.