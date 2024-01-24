فيديو.. جورجينا صديقة رونالدو تستمتع بجولة ساحرة في العلا

أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا بعد توثيقه لجورجينا، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، خلال جولتها الرومانسية في مدينة العلا.

أظهر الفيديو لقطات تجمع بين جمال جورجينا وروعة المناظر الطبيعية في العلا، حيث زارت المواقع التاريخية والأماكن السياحية المشهورة والتقطت الصور التذكارية الرائعة. ولم تفوت جورجينا فرصة التسوق، حيث قامت بزيارة أحد المحلات التجارية واستمتعت بتجربة التسوق الفريدة.

وفي نهاية الفيديو، تم رصد لحظة استرخاء جورجينا أثناء تناولها وجبة العشاء في أحد المطاعم الراقية، حيث تعكست على وجهها السعادة والرضا. تلقى الفيديو انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المعجبون إعجابهم بجمال جورجينا وروح المغامرة التي تتمتع بها. وأشار البعض إلى التناغم والسعادة الواضحة بين جورجينا ورونالدو.