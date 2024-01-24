أحمد السقا بين النيران في كواليس تصوير"جولة أخيرة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا، صورًا من كواليس أحدث أعماله الجديدة "جولة أخيرة" عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر"السقا" في الصور بين النيران ضمن تصوير أحداث العمل، وعلق: "أحيانا يكون التمثيل ليس سهلا.. عليك أن تدرس ما أنت على وشك فعله عندما تكون في الشخصية".

وينتظر أحمد السقا عرض مسلسله الجديد "جولة أخيرة" يوم 25 يناير الجاري في أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب "السقا": أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد.

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