نشرت ريم الغامدي، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حيث أعلنت لجمهورها عن قرارها بالعودة إلى الشهرة، ولكن بشروط موافقة عائلتها.

وأشارت الغامدي إلى أنها تواصلت مع أفراد عائلتها لإبداء رغبتها في العودة إلى الشهرة، ووافقوا على شرطها بعدم ظهور وجهها. قالت: “هل يمكنني أن أشتهر بصوتي؟”.

وكان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قد انتقدوا غياب ريم لفترة من المنصات الاجتماعية، فأجابت بأن هذا الانقطاع كان لتجنب المشاكل العائلية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ريم الغامدي تعلن عودتها للشهرة بشروط عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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