أنغام تختار فستاناً بسيطاً من دار Saint Laurent في Joy Awards وهذا سعره

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة المصرية أنغام في حفل توزيع جوائز Joy Awards، بفستان أسود اللون بسيط لكن يتميز بقصة الكتف الواحد One Shoulder وهو من تصميم دار Saint Laurent، يصل سعره إلى 152 ألف جنيه مصري أي حوالي 4919 دولار أميركي.

وتركت شعرها منسدلاص على كتفيها بتسريحة بسيطة وناعمة أما بالنسبة للأكسسوارات باعتمدت على قرطين سوار ذهبي وحذاء ذو كعب عال باللون الأسود.

هذا وكانت أنغام قد تصدر الترند وذلك بعد مصالحتها مع زميلتها الفنانة أصالة التي أعلنت الأمر خلال تسلمها جائزة في المهرجان.