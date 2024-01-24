غادة طلعت تشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ 72 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة الشابة غادة طلعت في احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وقدمت الفنانة غادة طلعت فقرة في عرض "فداء مصر"، وشاركها عدد من النجوم الشباب.

وحضر الاحتفالية عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان طارق صبري، محمد نور، وعدد من النجوم الشابة.

وقدم الفنان محمد نور والفنانة مي فاروق أغنية بعنوان "فداء مصر"، وجاءت كلمات الأغنية كما يلي: أنا شرطي فدائي لكل واحد، إحنا مصريين الحمل دايمًا يبقى أسهل لو شالوه اتنين، وفي حق مصر مفيش سماح، وفوق كتفي شايل سلاح، أنا واللي زيي بنفدي بلدي وكل العربيين.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتم فور وصوله، استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.

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