حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد نجلها: محظوظة لأن لدي ابنًا مثاليًا مثلك

ياسر رشاد - القاهرة - هنات الفنانة حنان ترك ابنها يوسف بعيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت قائلة: "عيد ميلاد سعيد لألمع ضوء في حياتي، محظوظة لأن لدي ابنًا مثاليًا مثلك، تكبر وتصبح رجلاً لا يصدق".

حنان ترك ونجلها

وكانت حرصت الفنانة حنان ترك على الاحتفال بعيد ميلاد ابنها يوسف، معبرة عن حبها الشديد له.

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حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت قائلة: "يوسف أول فرحتي مقدرش أنسى أول ابتسامة وأول حضن أول كلمه أول خطوة".

وأضافت: "أشكر الله على السماح لي بأن أكون جزءًا من كل الأشياء الأولى في حياتك كنت وما زلت مصدر سعادتي وفخري وعارفة إن جواك طاقة كبيره وبإذن الله هتحقق كل أمنياتك كل عام وأنت حبيبي".

حزن حنان ترك بسبب الشائعات

يشار إلى أن الفنانة حنان ترك، أبدت حزنها الكبير أخيرًا بسبب تصديق أصدقائها المنشورات التي تداولت الفترة الماضية على صفحات مزيفة انتحلت اسمها وكتبت أمور غير حقيقية قائلة خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "صعبت عليا نفسى أوى إن ناس صحابى زعلوا منى عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى أنا ما ليش علاقة بيها وعمرى ما قلتها، وقلت معقولة نسيونى للدرجة دى وممكن يفتكروا انى قلت الكلام ده، وأخدت على خاطرى منهم ولكن الحمد لله إن ربنا نصفنى وقدرت أوثق الصفحة بتاعتى".

حنان ترك

وأضافت حنان ترك: "الصفحات التانية اللى كانت باسمى بدأت تتراجع، وأنا عاوزة أقول لأى شخص كتب حاجة بأسمى يحذف البوست لأنى هابدأ أخد إجراءات، وعايز أقول إنى كمان عملت قناة على يوتيوب ما فيهاش لسه حاجة لكن سنتواصل من خلالها فى بث مباشر وأتكلم فى شوية حاجات عنى وعن أولادى رغم إن وقتى ضيق لأنى فى غربة وولادى مسئوليتى".

حنان ترك

وكانت الفنانة حنان ترك نشرت تدوينة على حسابها الرسمى بموقع التدوينات "تويتر" كتبت خلالها: "فى صفحات كتير بتتكلم باسمى وأنا غير مسئولة عنها حبيت أعملكم فيديو مباشر من صفحتى الرسمية على فيس بوك للتوضيح".