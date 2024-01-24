دانييلا رحمة وماغي بوغصن تكشفان حقيقة خلافهما في Joy Awards بالرياض

انتشرت شائعات حول خلاف بين الفنانتين اللبنانيتين دانييلا رحمة وماغي بوغصن، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر تجاهلهما لبعضهما البعض في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وفي الفيديو، ظهرت ماغي ودانييلا على بعد متر من بعضهما البعض، حيث كانتا منشغلتين بالتقاط الصور مع الجمهور على السجادة الحمراء، وبدا واضحًا محاولتهما تجنب النظر إلى الأخرى.

من جهتها، قررت دانييلا رحمة وضع حدٍ للأخبار المنتشرة بشأن علاقتها بزميلتها في مسلسل “للموت”، وذلك عبر إعادة مشاركة الفيديو الذي زعم وجود خلاف بينهما، وكتبت: “لا يوجد خلاف مع أحد. التقينا أنا وماغي على متن الطائرة في المناسبتين السابقتين وتحدثنا، وسنستمر في التحدث. هذا توضيح للمرة الثالثة والأخيرة”.

من جهتها، علَّقت ماغي على تغريدة دانييلا مشددةً على عدم وجود خلاف يجمعها بزميلتها، وكتبت: “يا جماعة لا يوجد شيء، والأمور طبيعية جدًا. وعلاقتنا جيدة كما هي دائمًا، والأهم فيها الاحترام الذي يمتد لعشر سنوات. التقينا في المطار وجلسنا ساعات على متن الطائرة معًا”.

وأوضحت ماغي أن من حق الإعلام ووسائل التواصل التساؤل، ومن حقهما إيضاح ما يجري، واختتمت تعليقها: “والأهم إن شاء الله أن تبقى هذه المهرجانات الكبيرة تجمعنا على الفن فقط”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات خلافاتهما، ففي عام 2022، تداولت بعض المواقع أن هناك خلافًا جمعهما أثناء تصويرهما مسلسل “للموت” بجزئه الثاني.

ونفت دانييلا وماغي الأخبار جملة وتفصيلًا، وأوضحت ماغي إلى أن الأولى صديقتها وشريكة نجاحها المستمر.