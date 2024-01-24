متجر Lift في منطقة وندر جاردن يمنح الأطفال تجربة فنية استثنائية

تزخر منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض ٢٠٢٣ بتنوع أشكال المتعة التي تلبي جميع الاحتياجات وترضي كل الأذواق، ففي قلب منطقة الفراشات يقدم متجر Lift تجارب توقد الفن بداخل الأطفال، ويقدمها بقالب تعليمي مليء بالمتعة.

يعيش الأطفال في زوايا المتجر رحلة استثنائية مع الألوان، حيث تتيح تجارب الرسم والتلوين بمتجر Lift تعلم فنون الرسم على الاكريليك باستخدام مجموعة واسعة من الألوان، ويحرص القائمون على التجربة على مساعدة الأطفال بكل الوسائل اللازمة وتحضيرهم للتجربة عبر ارتداء الزي الخاص بالتلوين، ويستقبل المتجر الأطفال بمختلف الأعمار يوميًا من الساعة الرابعة مساءص مساءً حتى الساعة الثانية عشرة مساءً، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة وندر جاردن عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط: اضغط هنا

وتزهو منطقة “وندر جاردن” بكونها أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، وتأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، حيث تتميز بطابعها المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية، إلى جانب احتوائها على أكثر من سبعين لعبة وتجربة ومناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية.