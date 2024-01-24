ممثل مصري شهير يتعرض لأزمة قلبية شديدة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري عمرو عبد العزيز لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن عمرو عبد العزيز، تعرضه للأزمة الصحية المفاجئة، التي أدت لدخوله إلى أحد المستشفيات الكبرى المتخصصة في علاج الأزمات القلبية.

ونشر عمرو عبد العزيز عبر حسابه الرسمي، صورة له من داخل المستشفى، وأرفقها بتعليق، قال فيه: "بجد أصعب 48 ساعة عدوا عليا في عناية القلب بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس".

وعلى الصعيد الفني، ينتظر عمرو عبد العزيز عرض فيلم "ورد ريحان"، مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وفيلم "ورد ريحان" من تأليف وإخراج محمد نبيل، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين من بينهم: رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، نبيل عيسى.



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