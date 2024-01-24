آيتن عامر جريئة بأحدث ظهور لها في دبي.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة آيتن عامر، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت أيتن، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال وجريئة.

وانهالت تعليقات الجمهور عليها، وجاءت كالتالي: "القمر" ، "الفؤاد" ، "الجمال الطبيعي يكسب" ، "ملاكي" ، "تجنن" ، "اللذاذة كلها انتي".

يذكر أن، آيتن عامر تشارك في فيلم "درويلة"بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، محمد علي رزق، حسني شتا، لبنى ونس، وإخراج معوض إسماعيل.

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