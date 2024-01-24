بصورة من حفل"Joy Awards"..أحمد السعدني يمازح "توتا":"حسستني إننا فراج وبسنت شوقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

مازح الفنان أحمد السعدني، صديقه الفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، حيث نشر صور لهما معًا من كواليس حفل "Joy Awards" الذي أقيم مساء السبت الماضي في المملكة العربية السعودية بحضور نخبة من ألمع النجوم المصريين والعرب وحتى العالميين منهم أنطوني هوبكنز، مارك والبرك، جون سينا والملاكم العالمي تايسون فيوري.

ونشر "السعدني" صورة له برفقة محمد عبد الرحمن من كواليس حفل "Joy Awards" وعلق: "منك لله يا توتا مليش صورة لوحدي وحسستني اننا محمد فراج وبسنت شوقي وقولت ماشي، انما النظرة اللي انت باصصهالي في أول صورة دي محتاج ليها تفسير هو أنا واكل عليك فلوس ولا حاجة".

وتعاون السعدني مع "توتا" بأكثر من عمل فني منها مسلسل "جمجوم وبم بم" عام 2020، ومسرحية "كازانوفل" والتي تم عرضها في موسم الرياض.

يذكر أن، أحمد السعدني يشارك ببطولة فيلم "الجواهرجي" مع النجم محمد هنيدي، وفيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة مايان السيد والمقرر عرضهما خلال العام الجاري.