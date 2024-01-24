إلهام شاهين توجه رسالة إلى نجاة الصغيرة بعد تكريمها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة المصرية إلهام شاهين رسالة تقدير وحب للفنانة المصرية نجاة الصغيرة بعد تكريمها في Joy Awards.

وكتبت إلهام شاهين: " إلى مطربتنا العظيمة نجاة قيثارة الشرق.. شكرا لوجودك بحياتنا .. عشنا معاكى أعظم حالات الطرب بأرقى و أعمق و أعذب الكلمات مع أعظم شعراء منهم نزار قباني و مأمون الشناوى و عبد الوهاب محمد .. و أجمل الألحان مع محمد عبد الوهاب و بليغ حمدى و كمال الطويل و غيرهم من فنانى الزمن الراقى الجميل. هذا الجيل لن يتكرر و ستستمتع كل الأجيال بفنكم لآخر الحياه .. نورتى دنيتنا و ملأتى حياتنا بهجه و حب و سعاده و فن جميل ..كان حلم أن أراك تقفين أمامى على المسرح .. و قد تحقق الحلم .. مشرفانا و مشرفه الفن المصرى و العربى يا أغلى الغاليين .. شكرا شكرا شكرا لوجودك بحياتنا .. ربنا يفرح قلبك و يعطيكى الصحه و راحة البال .. والله لا أجد الكلمات لأعبر عن مدى حبى و إحترامى لحضرتك و لفنك الجميل الراقى الأصيل .. أسعدتينا عمرنا كله .. بنحبك و مبروك عليكى التكريم .. تستحقين أعلى وسام .. وسام الحب من الملايين من جمهورك فى مصر و فى كل مكان بالوطن العربي ."

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