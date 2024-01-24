نيللي كريم تردّ على جدل غياب زوجها عن حفل Joy Awards

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة نيللي كريم ضيفةً على برنامج “ET بالعربي”، على هامش حضورها حفل Joy Awards 2024، الذي أُقيم في السعودية على مسرح أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.

وكشفت نيللي سبب عدم حضور زوجها الفنان هشام عاشور حفل تكريمها بجائزة “أفضل ممثلة سينما” عن فيلم “فوي فوي فوي”، حيث قالت إنه كان مسافراً وكانت هي قادمة من مكان آخر، الأمر الذي حال دون حضوره الحفل.

وردّت نيللي على سؤال مقدّم البرنامج عن رأيها في الشائعات التي يمكن أن تخرج بسبب عدم تواجد زوجها معها، قائلةً: “الناس مش بيعجبها أي حاجة، ظهرنا مع بعض مش بيعجب، ظهر كل واحد فينا لوحده برضو مش بيعجب”.

وكانت نيللي كريم قد حصلت على جائزة “أفضل ممثلة” في فئة السينما عن دورها في فيلم “فوي فوي فوي”، في حفل joy awards 2024، الذي أُقيم في السعودية على مسرح أبو بكر سالم في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، وحضره عدد كبير من النجوم، أبرزهم: نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي وزوجته روجينا، الفنانة إلهام شاهين، رانيا يوسف، ياسر جلال، محمد ثروت، آيتن عامر، ميرهان حسين، ياسمين رئيس، أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، سيد رجب، ياسمين عبد العزيز، شيرين عبد الوهاب، يسرا، كريم عبدالعزيز، محمد حماقي، رامز جلال، أحمد فهمي، محمد هنيدي، أمينة خليل، أشرف عبدالباقي، أكرم حسني، أحمد صلاح السعدني، عمرو سعد، بيومي فؤاد، محمد سعد، سوزان نجم الدين، جمال سليمان، ويوسف الشريف، وليلى علوي.