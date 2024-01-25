جراح تجميل شهير يرد على اتهامات تشويه وجه الإعلامية ريهام سعيد

أثارت الإعلامية ريهام سعيد جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامها لجراح التجميل الدكتور نادر صعب بتشويه وجهها. نشرت ريهام سعيد صورتين قبل وبعد إجراء عملية شد الوجه على حسابها الشخصي في إنستجرام، واتهمت الدكتور صعب بتشويهها ونشر صورة لشخص آخر وادعاء أنها هي. وهددت برفع قضية ضده واتخاذ إجراءات قانونية.

ردًا على هذه الاتهامات، خرج الدكتور نادر صعب عن صمته ونشر مقطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستجرام يحتوي على صور لريهام سعيد قبل وبعد إجراء عملية شد الوجه في مستشفاه الخاص في بيروت. أكد الدكتور صعب نجاح العملية وأنه لم يحدث أي تشويه في وجهها.

وأصدر الدكتور نادر صعب بيانًا إعلاميًا نفى فيه ادعاءات ريهام سعيد ووصفها بالأخبار الكاذبة والمضللة. أعلن عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وتقديم دعوى قضائية في لبنان ومصر، مع تقديم الأدلة التي تنفي ادعاءاتها. وفي تصريحات تلفزيونية، أكد الدكتور نادر صعب أن العملية تمت في شهر مارس الماضي بناءً على طلب ريهام سعيد لتصحيح بعض التشوهات التي زعمت أنها تعاني منها بعد عمليات تجميل سابقة. وأوضح أنه تم علاج بعض المناطق الدهنية في وجهها ولم تشكو من أي مشاكل خلال الأشهر الماضية، مما جعله يستغرب اتهامها له في هذا الوقت.

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