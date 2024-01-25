27 صورة من العرض الخاص لفيلم رحلة "404" بحضور منى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير - محمود عبد الناصر:

أقيم مساء الأربعاء، العرض الخاص لفيلم "رحلة 404" بحضور بطلته النجمة منى زكي وفريق العمل، والمقام بسينما أركان بالشيخ زايد.

وكان من بين حضور العرض الخاص الكاتب والمؤلف مدحت العدل والمنتج محمد حفظي، كما شهد أيضا حضور أحمد حلمي ومساندته لزوجته منى زكي بفيلمها الجديد.

الفيلم كان يحمل اسم القاهرة مكة قبل إعلان تغييره إلى رحلة 404.

فيلم "رحلة 404 "بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء، حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.