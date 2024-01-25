فيفي عبده توجه رسالة لـ ياسمين عبد العزيز والعوضي بشأن انفصالهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علقت الفنانة فيفي عبده، على انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي الذي وقع مؤخرا.

وقالت "فيفي" في فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام، موجهة حديثها للعوضي وياسمين: "احنا حبيناهم مع بعض ونتمني إن احنا نشوفهم مع بعض على طول والفنان بيحب الصورة اللي قدامه وشفناهم هم الاتنين بيحبوا بعض وقاعدين مع بعض ونتمنى ده واحنا مش عارفين الحقيقة فين الصراحة ونتمنى لهم الخير يا رب".

وفوجئ متابعي الفنانة ياسمين عبد العزيز إعلان طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وأثارت عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف جدلًا بتوقعها انفصال العوضي وياسمين ضمن توقعاتها لعام 2024 وذلك خلال حلقتها المثيرة للجدل مع الإعلامي اللبناني نيشان، وسط نفى "ياسمين" وردت عليها قائلة: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى"، إلى جانب العوضي نفسه الذي سخر من تنبؤاتها خلال لقائه كاميرا "عرب وود" قائلا: "كذب المنجمون ولو صدقوا".

يذكر أن، ياسمين عبد العزيز أعلنت مؤخرًا انفصالها فنيًا عن الفنان أحمد العوضي وأنها ستقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الفنان أحمد العوضي الذي أكد عدم تعاونه مع "ياسمين" مرة أخرى وعن تعاقده على بطولة مسلسل "حق عرب" والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.

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