إيدا إيجي تتحدث عن فترة حملها.. وتكشف جنس المولود

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة التركية إيدا إيجي للمرة الأولى عن فترة حملها وعن المصاعب التي تواجهها.

وقالت إيدا إيجي: "تبدأ طفلتي بالركل في الساعة 5 صباحاً ولا أفهم سبب مللها الشديد في الداخل. الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كانت صعبة وزوجي ساعدني كثيراً خلال تلك الفترة، حيث عانيت من مشكلة القيء المتكرر... لقد كان هذا عذاباً كاملاً. يبدو أن الحمل بفتاة أكثر صعوبةً، لأن الحوامل بصبي يخبرنني دائماً أنه لم يحدث لهّن شيء. أريد أن أعطي ابنتي اسماً طبيعياً. الأسماء الجديدة غريبة جداً، يضعون أسماء مثل ليلي، لالا، لولو، وأنا أفضّل الأسماء التقليدية، فجدّتي مثلاً اسمها عائشة. لقد أطلقت علامة تجارية للملابس، لكن لم أتمكن حتى من الترويج لها بسبب الحمل. فأنا استخدمت مصنع المنسوجات الخاص بعائلتي وصمّمت الملابس وبدأنا بالفعل البيع عبر الإنترنت".

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