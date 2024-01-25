ما علاقة زينة في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟ أخبار أحدثت جدلاً

ميرنا وليد - بيروت - بعد عرض فيلم الإسكندراني، وإعلان الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز طلاقها من الممثل المصري أحمد العوضي، إنتشرت أخبار عديدة على مواقع التواصل الإجتماعي، مفادها أن للممثلة المصرية زينة علاقة مباشرة بهذا الأمر.



وبالرغم من قيام ياسمين عبد العزيز بنفي خبر خيانة أحمد العوضي لها نفياً قاطعاً، إلا أن زينة إضطرت أن ترد على هذه الأخبار، وكتبت عبر حسابها الخاص: "الواحد أدمن اذية الناس ليه علشان ربنا يكرمه، ممكن شوية اذي كمان من فضلكم. حبة اذي معنوي علي حبة اذية في الرزق وياريت لو شوية اذي في السمعة من علي الوش اصل دوول اللي ربنا بيكرم بعدهم جامد … الحمد لله ما اتحرمتش من ولا حاجه شفافين فعلا".