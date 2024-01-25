بالغناء والرقص.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 79

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة المصرية نبيلة عبيد، يوثق إحتفالها بعيد ميلادها الـ 79 بطريقة مميزة للغاية، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني بخفة دم واضحة.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد إحتفلت بعيد ميلاد الممثلة المصرية نبيلة عبيد.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثقت فيه الاحتفال.

وحرصت الممثلتان صفية العمري ورانيا فريد شوقي على حضور الاحتفال بعيد ميلاد نبيلة عبيد.

وشاركت نبيلة عبيد مقطع فيديو من الاحتفال، وأرفقته بتعليق، قالت فيه: "ممتنة جدا لكل مشاعر الحب التي احاطتني بين قلوبكم وأنا احتفل بعام جديد من الحب بينكم... وتوجت هذه المشاعر الرقيقة بأحتفال وتورته بين عدد من الأصدقاء والزملاء... شكراً لمحبتكم.."

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