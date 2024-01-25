سينما "زاوية" تكشف عن بدء عرض فيلم "رحلة 404"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت سينما "زاوية" عن بدء عرض فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكي والمقرر عرضه بالسينمات اليوم الخميس.

ونشرت "زاوية" بوستر الفيلم عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وكشفت عن مواعيد العرض وطرق الحجز المختلفة للفيلم.

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول تورط "غادة" في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم "رحلة 404 "بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، ومحمد علاء، حسن العدل، سماء إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، وعارفة عبدالرسول، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

يذكر أن، منى زكي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الجواهرجي" والذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.