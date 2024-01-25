هذا ما قاله محمد حماقي عن رؤيته لـ نجاة الصغيرة بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان محمد حماقي، على رؤيته للفنانة نجاة الصغيرة بالمملكة العربية السعودية، على هامش حفل "joy awards"، موجها رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكتب حماقي، عبر حسابه على "إكس": "من أحلى الحاجات اللي حصلت اني شفت الفنانة العظيمة نجاة على المسرح من تاني بتغني وبتضحك وسعيدة.. شكرا السعودية، شكرا جوي أوردز".

وأضاف محمد حماقي: "شكرا أبو ناصر على تكريم الفنانة الكبيرة نجاة اللي حسينا أنه تكريم لينا كلنا".

ومثّل ظهور نجاة الصغيرة مفاجأة كبيرة لكل محبيها، وظهرت على مسرح بكر الشدي، لتقدم أغنيتها الشهيرة "عيون القلب" وسط ترحيب وتصفيق حار من كل الحضور، وذلك بعد عرض فيديو يضم شهادات عنها وصورا من مسيرتها الفنية المميزة.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المسرح لتكريمها، وسط ترديد حضور الحفل "وحشتنيا أوي".

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، ريم مصطفى، تيم حسن، عمرو يوسف، وآسر ياسين، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وليد توفيق.