موعد ندوة "قصص في معايشة الذكاء الاصطناعي" بمكتبة مصر الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم جمعية مصر الجديدة ، برئاسة الدكتور نبيل حلمي ندوة بعنوان " قصص في معايشة الذكاء الاصطناعى " ، تتناول تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا اليومية من خلال تجارب وقصص مختلفة ، حيث تعطى للمشاركين في الندوة فهماً أعمق للذكاء الاصطناعي وكيفية تأثيره على العالم، ويعزز قدرتهم على التكيف والابتكار في عصر يتسم بالتغييرات التكنولوجية السريعة.

تنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة احدى القلاع المعرفية التابعة للجمعية في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الجمعة ، بحضور المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا ودكتور وائل بدوي أستاذ الذكاء الاصطناعي بالجامعة المصرية الصينية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان الندوة تستهل بشرح مبسط للتعريف بالذكاء الاصطناعي وتطوره عبر الزمن ، تعقبها مناقشة عدد من المحاور في مقدمتها الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بعرض قصص وتجارب حقيقية تبين كيف غير الذكاء الاصطناعي حياتنا اليومية ، مثل الأجهزة الذكية والمساعدين الصوتيين ، والذكاء الاصطناعي في الأعمال والصناعة في مناقشة حول كيفية أستخدام الشركات والمؤسسات للذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة والإنتاجية.

و تحسين فهمهم للذكاء الاصطناعي، طرق عمله، وتأثيره على مختلف جوانب الحياة واكتساب معرفة عملية حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الأعمال، التعليم، والصحة ، وتأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وسوق العمل.

بالإضافة إلى الأخلاقيات والذكاء الاصطناعي ومناقشة حول التحديات الأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الخصوصية، واتخاذ القرارات الآلية ، واستعراض كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعى في المجال التعليمي والبحث العلمي وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي ومناقشة توقعاته المستقبلية ، وفى النهاية تنظم جلسة أسئلة وأجوبة لفتح المجال للجمهور لطرح أسئلتهم وتبادل الأفكار مع المتحدثين.