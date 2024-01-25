موعد تكريم ريم البارودي في ملتقى التميز والإبداع العربي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة ريم البارودي، لتكريمها في ملتقي التميز والابداع، يوم ٣١ من شهر يناير بإحدى الفنادق الكبري ، وذلك عن دورها كأول بطولة مطلقة في "بنات السباعي".

كان أشاد عدد كبير من جمهور التواصل الإجتماعى بأداء الفنانة ريم البارودي، بعد عرض حكاية بنات السباعي.

قام الجمهور بمشاركة عدد من مشاهدها في العمل والإشادة بأدائها، وذلك عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بمشاهدها في العمل.

حكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات، ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.



كانت ريم البارودي قد روجت عن حكاية "بنات السباعي"، بنشرها البوستر الدعائي الخاص بالحكاية عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت قائلة: توكلنا على الله بدء مسلسل حد فاصل حدوتة بنات السباعي للمخرج تامر حمزة.