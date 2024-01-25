منى زكي تحتفل بالعرض الخاص لفيلمها “رحلة 404” وأحمد حلمي يساندها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة منى زكي مساء أمس (الأربعاء) بعرض أحدث أفلامها “رحلة 404” بحضور زوجها الفنان أحمد حلمي، الذي حرص على مساندتها ودعمها.

كما حضر العرض الخاص للفيلم كلٌ من: مدحت العدل، الكاتب تامر حبيب، المخرج مجدي أحمد علي، وعدد من صنّاع العمل.

ويبدأ عرض فيلم “رحلة 404” في دور السينما المصرية اليوم (الخميس) الموافق فيه ٢٥ كانون الثاني (يناير) على أن يُعرض في الدول العربية في ١ شباط (فبراير) المقبل، ويُظهر “التيزر” ملامح من قصة الفيلم التي تدور حول “غادة” التي قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج تتورط في مشكلة طارئة تجعلها مطالَبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود الى أشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتُحلّ المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لا بد من أن تلوثها مرة أخرى؟

فيلم “رحلة 404” هو بطولة منى زكي ومجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف، بينهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول… ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.