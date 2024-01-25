“صداقتنا بتعني لي جداً”.. جلسة مصارحة تجمع أصالة وأنغام بعد مصالحتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلول الفنانتين أصالة وأنغام ضيفتين على بودكاست Big Time الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب ضمن فعاليات “موسم الرياض”، جدّدت أصالة اعتذارها لأنغام، وذلك بعد أيام من إهدائها جائزة Joy Awards أخيراً وإعلانها صلحهما بعد سنوات من الخلاف.

وقالت أصالة: “أنا أسأت لنفسي أولاً وكنت مش مرتاحة فعادي أكون زعّلت صديقتي وحقك عليا إنتي مفيش منك في الدنيا وصداقتنا بتعني لي جداً بحبك وبحترمك جداً والاحترام اللي عندي تجاهك ما انقطعش ولا لحظة”.

وردّت أنغام على أصالة فقالت: “أصالة شخصية مش هتتكرر وبشوف إنها جات مرة واحدة وأنا أعرفها من زمان وإحنا كنا قريبين وأصحاب أوي وحاسين ببعض شوية زيادة لأننا قريبين في السنّ ومتشابهين في الظروف بدأنا إحنا الاتنين أطفال وتقريباً معشناش طفولتنا وتحمّلنا مسؤوليات بسرعة أوي فالظروف دي بتخلّي الناس تحس ببعض”.

وتابعت: “تقديري لها كمغنية وكفنانة عمري ما شوفتها غير عظيمة وبشوفها صوت مالوش شبه، أداء مالوش شبه على المسرح ولما زعلنا كان الزعل كبير على قد ما كنت بحبّها”.