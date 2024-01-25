ممثل مصري شهير يفجع بوفاة والده

ميرنا وليد - بيروت - توفي والد الممثل المصري وعضو مجلس نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأعلن منير مكرم وفاة والده بمنشور كتبه عبر حسابه الرسمي، من دون الكشف عن تفاصيل الجنازة.

وكتب منير مكرم: "توفى والدي مكرم، الدوام لله".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع المنشور، وأعربوا عن حزنهم على وفاة والد الممثل المصري، كما تمنوا لـ منير مكرم وعائلته الصبر، وللفقيد الرحمة.

وعلى صعيد آخر، كان آخر أعمال منير مكرم مشاركته في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، مع الممثلة يسرا، بالموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته الممثلان شيماء سيف ومحمد ثروت.



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