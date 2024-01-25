بالفيديو: نادين الراسي تفجّر مفاجأة وتكشف مدة إرضاعها لشقيقها

تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن خلافها مع شقيقها الأصغر سيباستيان، الذي تعدى عليها بالضرب في إحدى المستشفيات.

وأوضحت نادين أن علاقتها بشقيقها كانت قوية، مشيرةً إلى أنها قامت إرضاعه وهو طفل لمدة 9 أشهر.

وقالت: “كان كل همي أن أجعله بجانبي لأنه أخي وابنتي، لكن شخص ما لعب بعقله”.

ولفتت نادين إلى أنها تسامحه على أفعاله لكنها لا ترغب في رؤيته مجدداً.