تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن خلافها مع شقيقها الأصغر سيباستيان، الذي تعدى عليها بالضرب في إحدى المستشفيات.
وأوضحت نادين أن علاقتها بشقيقها كانت قوية، مشيرةً إلى أنها قامت إرضاعه وهو طفل لمدة 9 أشهر.
وقالت: “كان كل همي أن أجعله بجانبي لأنه أخي وابنتي، لكن شخص ما لعب بعقله”.
ولفتت نادين إلى أنها تسامحه على أفعاله لكنها لا ترغب في رؤيته مجدداً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: نادين الراسي تفجّر مفاجأة وتكشف مدة إرضاعها لشقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.