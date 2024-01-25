فن ومشاهير

أحمد العوضي يطمئن جمهوره بعد خروجه من المستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

طمأن الفنان أحمد العوضي جمهوره بعد خروجه من المستشفى صباح اليوم.

وقال العوضي خلال تسجيل صوتي لـ برنامج "et بالعربي": "أنا كويس والله وبطمن كل أخواتي وحبايبي، وأنا بخير ومش عايز حد يقلق، خرجت من المستشفى النهاردة والمفروض هنزل أصور السبت وهرجع تمريني، وكل حاجة تمام".

وتابع: " فـ الحمدلله وألف شكر لكل الناس اللي سألت عليا وكل الناس اللي قلقت، و إن شاء الله بإذن الله أعملكم مسلسل جامد، يليق بيكم كلكم، والف شكر".

يذكر أن، أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أعلنا رسميا الأسبوع الماضي، عن طلاقهما بعد زواج دام لـ 5 سنوات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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