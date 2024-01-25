هكذا احتفل المخرج أحمد ثروت بعيد ميلاد زوجته لاعبة النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك المخرج أحمد ثروت نجل المطرب محمد ثروت، متابعيه عبر السوشيال ميديا احتفاله بعيد ميلاد زوجته لمى الشواربي "لاعبة يد الأهلي".

ونشر ثروت، صورته مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عذرا لنساء العالم، فلقد عشقت امرأة لو لمحتني مع واحدة فيكم هتمرجحني.. كل سنة والحكومة طيبة، عيد ميلاد سعيد لحب حياتي".

واحتفلت لمى الشواربي والمخرج أحمد ثروت بخطوبتهما عام 2022 ، ليتعرض بعدها "أحمد" للإصابة بمرض مناعي نادر في فبراير الماضي يسمى متلازمة ميلر فيشر، وسافر للخارج لتلقي العلاج حتى شفي منه، وعاد لحياته الطبيعية مرة أخرى، ليقرر الاحتفال بزفافه في نوفمبر 2023.

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