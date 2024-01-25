أصالة تفتح "صندوق" ذكرياتها في أحدث أغانيها.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة أصالة، منذ ساعات، كليب “صندوق”، الذي يتضمن الجزء الثاني من ألبوم “لحقت نفسي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

تفاصيل كليب “صندوق” وكلمات الأغنية

أغنية صندوق من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

وتقول كلماتها “ بخزانتي صندوق.... صرلو عمر عندي جوّاتو في كمشة صور وزرار وحكايات تَ أفتحو من جديد بدّي وما بدّي من خوفي لا يوعى البكي ويسكّت الضحكات عالبال يا ضحكة أبي... ترقّصني وتقلّي العبي... عالبال يا أوّل صبي... جبلي غزل البنات عالبال يا ماما اشتقت.. تغنّيلا لَ تغفى البنت... يا بيتنا قد ما غبت... مشتاقة للعتبات في صورة يوم العيد... كنت بحضن ستّي ومن مسبحة جدّي بقي... خيط وسبع حبّات في كلمة بحبك ….. من رفيق مدرستي .. بصندوقي في نص العمر... عيلة وصبا ورفقات عالبال يا ضحكة أبي... ترقّصني وتقلّي العبي... عالبال يا أوّل صبي... جبلي غزل البنات عالبال يا ماما اشتقت.. تغنّيلا لَ تغفى البنت. يا بيتنا قد ما غبت... مشتاقة للعتب”

أجواء كليب أصالة الجديد “صندوق”

أتى الكليب بذكريات وصور حقيقة من حياة أصالة في مرحلة طفولتها وصباها، والتي تنسابت مع كلمات الأغنية التي تدور حول ذكريات والدها والدتها أصدقائها وألعابها.

تعتبر “صندوق” من إصارات الجزء الثاني من ألبوم لحقت نفسي المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول منه

الجزء الأول من ألبوم أصالة لحقت نفسي

كانت قد طرحت أصالة الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي في أكتوبر من العام الماضي، وتوالى بعده عدد من الحفلات الغنائية الناجحة التي قدمت فيه بعض أغانيه التي لاقت ردود فعل إيجابية وتفاعلا مميزا مع أدائها الطربي.

أصالة الفنانة المفضلة في المهرجان السعودي joy awards

فازت أصالة حديثًا بالفنانة المفضلة في فعاليات مهرجان joy awards 2024، بحضور كوكبة ضخمة من نجوم الفن والرياضة والإعلام من حول العالم، والتي تقاسمتها مع الفنانة أنغام استمرارًالاتمام محاولات الصلح بينهما، وقدم لها الجائزة فنان العرب محمد عبده وتسلمتها برفقة زوجها فائق حسن

تفاصيل الجزء الأول من ألبوم لحقت نفسي أصالة

كانت قد طرحت أصالة ألبومها الجديد “لحقت نفسي” المكون من 6 أغان، “ رجل مثالي، مانجا، فوق، مارس إبريل، لما بنتجاهل، الأخبار الحلوة”، بعد مرحلة دعاية مميزة عبر يوتيوب وكامل المنصات الموسيقية، وسجلت عدد منهم مشاهدات ضخمة فور طرحها.

قُدمت الأغاني بالكامل بطريقة الفيديو كليب التي لازمت قصة أغاني الألبوم التي تنوعت موضوعاتها بين الرومانسي والدرامي والأغاني الراقصة.

كانت أحدث الأغاني التي طرحتها أصالة “التاج”، التي سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها :"حسن يبرج بالعمى ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

تاج لبس للحسن تاج يروي المفاتن من ظمأ ما تحت تاجه الا السمو ولا فوق تاجه الا السما حسن يبرج بالعمى

ولا له مثيل ولا كما كنه على الأعمى صدق قميص يوسف قد رمى

غالي ولو شبّهت به وجه الشبه به اغرما يا اعز من يوطى الثرا والنجم على اقدامه ارتمى

مملكتي انت ومالكي لك الولاء والانتماء كل عين ودها بك عسى من قبل ما تلمحك العمى