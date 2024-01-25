بـ "جروح في وجهه".. أحمد العوضي في كواليس "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد العوضي، عن صورة له من كواليس تصوير الشخصية التي يقدمها في مسلسله الدرامي الجديد "حق عرب" الذي ينافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2024.

ونشر العوضي، الصورة التي ظهر فيها مصابا بجروح في وجهه، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حق عرب.. رمضان إن شاء الله.. مسلسل يليق بكل اخواتي إن شاء الله".

مسلسل "حق عرب" يعرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٤، وهو من إنتاج سينرجي - تامر مرسي، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

جدير بالذكر أن، أحمد العوضي أعلن مؤخرا انفصاله عن زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما قامت هي أيضا بنشر الخبر عبر حسابها بموقع انستجرام.

ويعرض لـ "العوضي" حاليا فيلم "الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة زينة، بيومي فؤاد، محمود حافظ، حسين فهمي.