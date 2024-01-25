أول تعليق من أحمد فهمي عقب شائعات انفصاله عن زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

خرج الفنان أحمد فهمي، عن صمته بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء وشائعات حول انفصاله عن زوجته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر "فهمي"، صورة له برفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "ومن شر حاسد إذا حسد".

وكشف "فهمي" مؤخرًا تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها إحدى المستشفيات وعلق: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل الحمد لله".

وعرض للفنان أحمد فهمي خلال العام الماضي حكاية "ألفريدو" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب" وشاركته البطولة الفنانة إلهام شاهين وحقق نجاحًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

وأعلن "فهمي" عن التبرع بجزء من أرباح محله التجاري للهلال الأحمر المصري تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أن، أحمد فهمي شارك في بطولة العرض المسرحي "شحاتين أكاديميي" التي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" وشارك في بطولته نخبة من نجوم المسرح وحقق نجاحًا كبيرًا.

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