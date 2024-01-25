إيرادات الأربعاء.. "الحريفة" الأول و"مقسوم" في المركز السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأحد 21 يناير منافسة بين 11 فيلما، هي: "رحلة 404، عادل مش عادل، مقسوم، الملكة، أبو نسب، عصابة عظيمة، الإسكندراني، الحريفة، شماريخ، أنا وابن خالتي، ليه تعيشها لوحدك"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ 5 ملايين و165 ألفا و599 جنيها، وزعت على النحو التالي:

الحريفة

نجح فيلم "الحريفة" في الحصول على المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، إذ حقق إيرادا بلغ 3 ملايين و79 ألفا و464 جنيها.

"الحريفة" تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد، بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، بيومي فؤاد، أحمد حسام ميدو.

الإسكندراني

احتل المركز الثاني فيلم الإسكندراني، محققا 678 ألفا و529 جنيها.

الفيلم تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف، بطولة أحمد العوضي، زينة، وبيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، عصام السقا.

أبو نسب

وكان المركز الثالث من نصيب فيلم أبو نسب، بعد تحقيقه 610 آلاف و838 جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام، بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري.

رحلة 404

احتل المركز الرابع فيلم "رحلة 404" محققا 416 ألفا و600 جنيه.

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، محمد فراج، شيرين رضا، محمد ممدوح، عارفة عبدالرسول، حسن العدل، سماء إبراهيم.

شماريخ

وذهب المركز الخامس لفيلم شماريخ، وحقق 100 ألف و306 جنيهات.

"شماريخ" تأليف وإخراج عمرو سلامة، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي.

عادل مش عادل

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم عادل مش عادل، بعد تحقيقه 91 ألفا و831 جنيها.

"عادل مش عادل" تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، دينا، بدرية طلبة، محمد رضوان ومحمود البزاوي.

مقسوم

وحصل على المركز السابع فيلم "مقسوم"، محققا 84 ألفا و348 جنيها.

"مقسوم" تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سيد رجب، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، لافينيا نادر، هاجر السراج، إلى جانب عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف: محمد ممدوح، هاني خليفة ومحمد شاهين.

عصابة عظيمة

كان المركز الثامن من نصيب فيلم عصابة عظيمة، وحقق 62 ألفا و55 جنيها.

"عصابة عظيمة" تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان، بطولة إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد.

أنا وابن خالتي

جاء في المركز التاسع فيلم "أنا وابن خالتي" محققا 25 ألفا و167 جنيها.

"أنا وابن خالتي" إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، إخراج أحمد صالح.

الملكة

تواجد في المركز العاشر فيلم "الملكة"، وبلغ إيراده 12 ألفا و86 جنيها.

"الملكة" تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، دينا، باسم سمرة، كريم عفيفي، محمد رضوان، انتصار، عارفة عبدالرسول.

ليه تعيشها لوحدك

يأتي فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في المركز الـ 11 والأخير، بعد تحقيقه 4 آلاف و378 جنيها.

"ليه تعيشها لوحدك" تأليف أحمد عزيز، إخراج حسام الجوهري، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبو ضيف، خالد عليش.

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