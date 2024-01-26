صورة متداولة لـ ليلى جلادستون تتوقع فوزها بالأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة الأمريكية ليلى جلادستون التي تنحدر من أصول "السكان الأصليين" أو (الهنود الحمر) بفترة الثانوية والتي ظهرت خلالها وهي تتوقع فوزها بجائزة الأوسكار وهو ما حدث بالفعل وترشحها مؤخرًا لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلم الدراما "Killer of the Flower Moon" لأول مرة بمسيرتها.

وظهرت "ليلى" وهي برفقة أحد الأصدقاء في فترة الثانوية وحملت الصورة جملة "الأكثر احتمالا للفوز بجائزة الأوسكار".

وفازت "ليلى" مؤخرًا بجائزة "جولدن جلوب" عن نفس الفئة وسط إشادة العديد من النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورها بأحداث الفيلم وعن قرب فوزها بجائزة الأوسكار الأولى لها بمسيرتها، حيث تقوم "ليلى" بتجسيد سيدة ضمن قبيلة "أوساج" التي تتعرض للعديد من حوادث القتل الغامضة.

وأوضحت العديد من التقارير العالمية مؤخرًا أن "ليلى" لم تكن مرشحة من الأساس للمشاركة ببطولة الفيلم وأن الصدفة وراء اختيارها من قبل المخرج مارتن سكورسيزي، حيث كان من المفترض أن تقدم "ليلى" على كورس خاص بتحليل البيانات إلا أن رأها "سكورسيزي" وتم إرسال رسالة لها تطلب منها مقابلة المخرج المخضرم ليقرر سكورسيزي إسناد دور البطولة لها كما كشف في العديد من التصريحات الصحفية عن كونها الأنسب للشخصية".

يذكر أن، حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام سيقام يوم الأحد 10 مارس المقبل.