محمد حفظي: تمسكنا برؤيتنا لـ"رحلة 404" ولم نفكر في التضحية بالفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج محمد حفظي إن ما شجعه على إنتاج فيلم "رحلة 404" الورق الذي جذبه، خاصة وأنه يحكي قصة فريدة وجريئة وإيجابية في نفس الوقت.

وتابع في تصريحات صحفية على هامش حضوره العرض الخاص للفيلم والذي أقيم مساء أمس الأربعاء: "الفيلم رحلة ايجابية تمر من خلالها البطلة بمصاعب متتالية حتى تصل للقاع ثم تنتهي نهاية فيها قدر كبير من الأمل والشجاعة، وفيلم صادق جدا ومكتوب باحترافية شديدة، ويضم عناصر تشجع أي حد: مكتوب حلو، ومع مخرج مثل هاني خليفة وبطولة منى زكي".

حفظي قرأ الفيلم لأول مرة عام 2016، وبعد خمسة أعوام قرر المشاركة في إنتاجه، بعدما جاءه السيناريو مرة أخرى من الشركة التي تملك حقوق النص "وقدرنا ننفذ المشروع".

يتابع "بدأنا نحضر في 2021 وصورنا في أكتوبر من نفس السنة، واخد وقت أطول في المونتاج وكل التفاصيل لحد نزوله، مرورا بالنقاش مع الرقابة في مراحل مختلفة، وعلى اد ما كانت المراحل صعبة عمرنا ما حسينا إننا يأسنا أو فكرنا نضحي بالفيلم، كنا متمسكين بالرؤية بتاعتنا ورؤية محمد رجاء، كانت رحلة شاقة وممتعة في نفس الوقت".

حفظي أشار إلى أن فيلم "رحلة 404" يجمعه لأول مرة بالمخرج هاني خليفة، قائلا "أول لقاء بيني وبين هاني خليفة وكنت قلقان لأن بسمع عنه أنه عارف قوي عايز إيه، ومش بيتنازل وبياخد وقت في كل حاجة، هو شخص مخلص أوي في كل حاجة وبيحترم السيناريست والنص ودي صفات تخلي الواحد حابب يشتغل معاه".

"رحلة 404" تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة، بطولة منى زكي، شيرين رضا، محمد فراج، محمد ممدوح، خالد الصاوي، سماء إبراهيم، محمد علاء، نورا شعيشع، ملك بدوي وحسن العدل.

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