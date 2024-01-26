بالصور- سعر مرتفع و خيالي لحقيبة يد ميرنا نور الدين

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين بأخر إطلالاتها على الجمهور، حيث ظهرت بلوك مميز وأنيق من خلال صور شاركتها مع المتابعين، وإرتدت ميرنا توب باللون الاسود شفافا ذات اكمام طوية مع تنورة متوسطة الطول باللون البيج مزينة بالأزرار، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت ميرنا حقيبة يد من دار أزياء Louis Vuitton باللون الاسود و يقدر سعرعا بـ 2449 $.

يذكر أن أحدث أعمال ميرنا هو فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

