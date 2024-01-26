ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة التركية هوليا دويار الى أنها هي من اكتشفت الممثلة هاندا أرتشيل، قائلة: "ميرال أوكاي قالت لي ابحثي لي عن ممثلة غير معروفة و وجه جديد ، لأن هذا كان عملي في المانيا، كنت مسؤولة عن اختيار الممثلين ومنتجة تنفيذية.
. في تلك الفترة كنت أعمل على تشكيل كاست مسلسل تتار رمضان. هاندا كانت صديقة صديقتي. لم تكن لديها تجربة تمثيلية أبدًا ، تعرفت عليها وأحببتها كثيرًا. جعلناها تمثل في مسلسل تتار رمضان ل3 حلقات كضيفة شرف. طلبت من المخرج أن ندخلها ضمن الكاست الرئيسي للمسلسل لكن لم يقبل وشاركت فقط في 3 حلقات. هاندا كانت شاهدة على طلبي. كانت تريد أن تصبح ممثلة ، قمت بتوجيهها إلى وكالة أعمالها الحالية وبقيت على تواصل دائم معها."
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة شهيرة: "أنا من اكتشفت هاندا أرتشيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.