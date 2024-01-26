ممثلة شهيرة: "أنا من اكتشفت هاندا أرتشيل"

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة التركية هوليا دويار الى أنها هي من اكتشفت الممثلة هاندا أرتشيل، قائلة: "ميرال أوكاي قالت لي ابحثي لي عن ممثلة غير معروفة و وجه جديد ، لأن هذا كان عملي في المانيا، كنت مسؤولة عن اختيار الممثلين ومنتجة تنفيذية.

. في تلك الفترة كنت أعمل على تشكيل كاست مسلسل تتار رمضان. هاندا كانت صديقة صديقتي. لم تكن لديها تجربة تمثيلية أبدًا ، تعرفت عليها وأحببتها كثيرًا. جعلناها تمثل في مسلسل تتار رمضان ل3 حلقات كضيفة شرف. طلبت من المخرج أن ندخلها ضمن الكاست الرئيسي للمسلسل لكن لم يقبل وشاركت فقط في 3 حلقات. هاندا كانت شاهدة على طلبي. كانت تريد أن تصبح ممثلة ، قمت بتوجيهها إلى وكالة أعمالها الحالية وبقيت على تواصل دائم معها."