بلوك رياضي..دنيا بطمة تتألق و تستعرض رشاقتها من ملعب الـ PEDAL

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الفنانة المغربية دنيا بطمة على المتابعين من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رياضي من داخل ملعب لرياضة الـ PEDAL و إرتدت دنيا كروب توب باللون الأسود و الكحلي ضيقة ذات أكمام طويلة مع سروال صيق بنفس الألوان إستعرضت من خلالهم رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان طليق الفنانة المغربية دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك، وذلك بعد مهاجمته لطليقته خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي، اتهامها له بأنه كان سبباً في اتهامها في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم قضية حمزة مون بيبي.

وشاركت مي العيدان متابعيها، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه محمد الترك، وأرفقته بتعليق عبرت من خلاله عن استيائها من الأمر، وطالبته بالسكوت، وإعتبرت أنه آخر من يجب أن يتحدث عن الأمر.

وقالت مي العيدان: "والله أنت آخر واحد اتكلم. . انتو أصلا حلا ولقت غ وانت هذي شغلتك كل يوم متزوج والعيال تحولهم من مرت أب لمرت اب".

