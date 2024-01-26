شاهد زوج الدكتورة خلود يثير التفاعل بطريقة تدليلها أمام العامة

انتشر مقطع لمشهورة التواصل الاجتماعي الكويتية، الدكتورة خلود، مع زوجها أمين غباشي، على مواقع التواصل الاجتماعي، نال إعجاب الكثيرين.

وظهر أمين غباشي في المقطع وهو يحمل زوجته الدكتورة خلود وسط عدد من الحضور، في مشهد رومانسي نال إعجاب رواد مواقع التواصل.

أبدى مستخدمو مواقع التواصل إعجابهم بطريقة تعامل أمين غباشي مع زوجته، حيث اعتبروه مثالاً على الزوج المحب والرومانسي.

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