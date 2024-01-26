دار الأوبرا المصرية تحيي ذكرى رحيل سيد حجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن خطة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز الكلمة والنغم، تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، من خلال حفل فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر في الثامنة مساء الأحد 28 يناير على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات الشهيرة للراحل سيد حجاب، منها: بوابة الحلواني، حبيبتي من ضفايرها، أرابيسك وغيرها إلى جانب عدد من أعمال الموسيقى العربية، منها: الطير المسافر، مش كفاية، عنابي، شباكنا ستايره حرير.

يشارك في إحياء الحفل محمود عبدالحميد، إبراهيم راشد، عصام محمود، تامر عبدالنبي، عبير أمين، ريم حمدي، آية عبدالله، زينب بركات.

يشار أن سيد حجاب يعد أحد أعمدة كتابة الشعر بالعامية المصرية، ولد عام 1940 في محافظة الدقهلية وهو الشقيق الأكبر للمخرج والشاعر شوقي حجاب، ورث موهبة الكتابة عن والده، تعاون مع كبار الملحنين كما تغنى بكلماته أشهر المطربين، عرف بكتابة الأشعار الغنائية لتترات عدد ضخم من الأعمال الدرامية التليفزيونية، أبرزها: ليالي الحلمية، المال والبنون، بوابة الحلواني والوسية. ورحل عن عالمنا في يناير 2017.

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