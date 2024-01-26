نيقولا معوّض يحتفل بإنجاز كبير ويشوّق جمهوره لمسلسله الجديد

احتفل الممثل اللبناني نيقولا معوّض بتخطي عدد متابعيه على انستغرام عتبة الثلاث مليون متابع.

بهذه المناسبة وجّه “معوّض” الشكر الى جميع متابعيه، معبّرًا عن حبّه وتقديره لهم.

في نفس السياق، كشف نيقولا معوّض عبر صفحته على انستغرام عن بعض لقطات مسلسله الجديد “الحشاشين” المقرّر عرضه خلال شهر رمضان المبارك ٢٠٢٤.

معوّض أعاد نشر عدداً من الصور التي شاركها مخرج المسلسل بيتر ميمي من كواليس التصوير وعلق: “قريبًا جدًا”.

يجسّد نيقولا في العمل شخصيّة “عمر الخيام” وهو من بطولة الممثل كريم عبد العزيز الذي نشر البرومو وظهر فيه وسط البحر يحاول النجاة.

وكان مخرج المسلسل بيتر ميمي قد شوّق الجمهور للعمل عبر صفحته على “انستغرام” حيث نشر صورة من كواليس المسلسل وارفقها بالتعليق التالي:”تبقى ٤٠ يومًا تقريبًا على عرض مسلسل “الحشاشين” الفرقة التي ارعبت العالم في القرن الحادي عشر ومؤسسها حسن ابن الصباح الرجل الأخطر في التاريخ.. مسلسل تم تصويره في ثلاثة قارات، آلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح، انتظروا عملاً يليق بالوطن العربي”.

مسلسل “الحشاشين” مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي والعشرين، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر ومجموعة من الممثلين الشباب.

آخر أعمال نيقولا معوّض مسلسل “الثمن” الذي تصدّر منصة “شاهد” ينال إشادة جماهيرية، ويعتبر المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “ويبقى الحب”، الذي عرض لأول مرة عام ٢٠٠٦، وحقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية.

قدّم نيقولا شخصيّة “كرم” وشاركه في بطولة المسلسل النجوم باسل خياط، رزان جمال، سارة ابي كنعان، رفيق علي أحمد، رندة كعدي، وسام فارس وغيرهم وهو من اخراج فكرت قاضي.