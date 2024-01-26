بالصورة - حلمي عبد الباقي يشوق متابعيه لأحدث أعماله الفنية

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ميرنا وليد - بيروت - روج الفنان حلمي عبد الباقي، لأغنيته الجديدة التي سيطرحها قريبًا، ونشر بوستر الأغنية عبر حسابه وعلق قائلاً: "غنوتي الجديدة بلا عيش وملح في خلال يومين أو تلاتة علي جميع المنصات أتمني تعجبكم".
أغنية "بلا عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري .
وأحيا الفنان المصري حلمي عبد الباقي مؤخراً، حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة و الحديثة التي تفاعل معها الجمهور منها ذكريات وعشان خاطري وبهية، ورفعت شعار كامل العدد.
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