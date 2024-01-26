هيثم نبيل يستعد لطرح أغنية جديدة له بعنوان "كان لينا ناس"

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري هيثم نبيل، لطرح فيديو كليب أغنية "كان لينا ناس" وهي من كلماته وألحانه وتوزيع حسن النجار وميكس مهندس مصطفى رؤوف، وهي ثاني أغاني ألبومه الجديد "زي زمان"، الذي يضم 10 أغنيات، هي: "دب هب، يا بتوع الطب، مش فارقلي، كان لينا ناس، زي زمان، سوق الجمال، منستغناش، أخطبوط، طوق نجاة، صفحة جديدة وعدو الستات".
وكان هيثم نبيل قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة التي تحمل سم "دب هب" من ألبوم "زي زمان" وهي من كلمات كريم سامي، وألحان هيثم نبيل وتوزيع هشام البنا، والكليب من إخراج كامبا .
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